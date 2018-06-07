Başkan Alıcık, öğrencilere iyi tatiller diledi

Karnelerini alacak yaklaşık 28 bin öğrenciye ‘iyi tatiller’ dileklerini ileten Alıcık, verimli bir yaz geçirmeleri temennisinde bulundu.

Eğitim öğretimin yalnızca okulda değil hayatın her alanında olduğunu vurgulayan Başkan Alıcık, “Bugün Nazillimizde yaklaşık 28 bin öğrencimiz karne alacak. Bir dönem boyunca büyük emek ve gayret gösteren başta eğitim camiamız olmak üzere öğrencilerimize ve velilerimize iyi tatiller diliyorum. Aldığınız notlar ne olursa olsun vatanını, milletini seven ve ülkesi için çalışan gençler olun. Yaz tatilini değerlendirirken bu dönemin eksiklerinizi kapatma noktasında büyük bir fırsat olduğunu unutmayın”dedi.

Nazilli Belediyesi olarak öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılımını arttırmak için birçok projeye imza attıklarını belirten Başkan Alıcık, “Çocuklarımızın yaz tatilini en iyi şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Belediyemiz bünyesinde yüzme, futbol, voleybol ve basketbol yaz okulları kayıtlarımız halen devam ediyor. Tek amacımız, spora, sanata ve bilime meraklı, ülkesine faydalı gençler yetiştirmek. Bu duygularla yaz tatilini sağlıklı, mutlu, huzurlu ve verimli bir şekilde geçirmenizi ümit ediyor, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.