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08 Mayıs 2018 11:52

Başkan Alıcık öğrenme şenliğine katıldı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Hayat Boyu Öğrenme ile Mesleki Teknik Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa hazırlanan ‘Öğrenme Şenliği’ programına katıldı.

Başkan Alıcık öğrenme şenliğine katıldı

08 Mayıs 2018 11:52


Bağlama kursu öğrencilerinin dinletisinin ardından halk oyunu gösterilerinin yapıldığı etkinlik vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.


Halk Eğitim kurslarının önemine değinen Başkan Alıcık, “Kursiyerlerimiz çok iyi işler çıkarmışlar. Kırk yama kursundan halk oyunlarına, işaret dilinden bağlama kursuna kadar birçok alternatif var. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız kendi yetenek ve isteklerine göre kurslara kaydoluyor. Eğitmenler eşliğinde becerilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar. Bu nedenle Halk Eğitim kurslarımızı çok önemsiyorum. Emeği geçen öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Gösterilerin ardından Halk Eğitim kurslarında yapılan ürünlerin sergilendiği stantları gezen Başkan Alıcık, kursiyerlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.




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