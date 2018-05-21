Başkan Alıcık; “Ortak değerlerimizde bir araya geldik”

Programın ardından davetlilerle bir araya gelerek sohbet eden Alıcık, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı’nın gerekli desteği alacağına inandığını dile getirerek, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatıyla inşallah el birliğiyle Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı tarafından Ahmet Şensan Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik içerisinde idrak edilmesi gerektiğini vurgulayan Alıcık, “Ortak değerlerimizde bir araya geldik. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatıyla inşallah el birliğiyle Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapacağız” diye konuştu.

Programın ardından davetlilerle bir araya gelerek sohbet eden Alıcık, Cumhur İttifakı’na olan inancını dile getirdi.

Göreve geldiği günden bu yana yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Alıcık, “Nazillimiz için durmadan çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin bekası ve aydınlık geleceği için inandığımız yolda hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızdan Cumhur İttifakı’na destek vermelerini istiyorum” sözlerini kaydetti.

Ahmet Şensan Kültür Merkezi’nde düzenlenen yemeğe Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu’nun eşi Op. Dr. Fatih Depboylu, milletvekili aday adayları, oda başkanları, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.