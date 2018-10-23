Başkan Alıcık personeline sahip çıktı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen kazada ayağını kaybeden temizlik işleri personeli Savaş Özben'e 3 tekerlekli akülü araç hediye etti.

Başkan Alıcık, geçtiğimiz Temmuz ayında otomobilin çöp kamyonuna arkadan çarptığı kazada bacağını kaybeden 33 yaşındaki temizlik işleri personeli Savaş Özben'e 3 tekerlekli akülü motosiklet hediye etti.

İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan Özben'e her konuda destek olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Alıcık, “Savaş kardeşimiz 3 ay önce bir kaza geçirdi ve malesef sol bacağını kaybetti. Biz de Nazilli Belediyesi olarak her zaman kendisinin ve ailesinin yanında olduk. Yaşamını daha kolay sürdürebilmesi ve sosyal yaşamda daha fazla yer alması için akülü araç hediye ettik. Kardeşimiz daha çok genç ve önünde kocaman bir ömür var. Kardeşimiz aracı güle güle kullansın, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Alıcık'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Özben, herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkat çekerek, “Her vatandaşın eşit haklara ve eşit şansa ihtiyacı var. Devletimizin bize nitelikli ve erişilebilir istihdam olanakları sunması gerekiyor. Toplumsal yaşamda yer almak için herkes için tasarlanmış kentlere ihtiyacımız var” sözlerini kaydetti.