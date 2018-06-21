Başkan Alıcık projeleri yerinde inceliyor

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak caminin ibadete açılacağını belirten Alıcık, “‘Nazilli’yi karşılıksız sevdik’ diyerek çıktığımız bu yolda yaptığımız işlerle bunu en iyi şekilde gösterdiğimize inanıyorum” diye konuştu.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Güzelköy Mahallesi’nde yapımı devam eden cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 2 bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen caminin kısa sürede tamamlanarak ibadete açılacağını belirten Alıcık, “415 metrekare oturma alanlı 800 kişilik camimiz Güzelköyümüze yakışır bir şekilde tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

Nazilli Belediyesi olarak ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde bulunan türbeleri yenilediklerini ve mevcut cami sayısını arttırdıklarını söyleyen Başkan Alıcık, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ‘camilerimiz önceliğimiz’ anlayışıyla hizmet ediyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerini yerine getirmenin yanı sıra ilçemizde eğitime büyük katkılar sağladık. Cami, cem evi ve köprüler yaptık. Sosyal belediyecilik projelerine öncülük ettik. ‘Nazilli’yi karşılıksız sevdik’ diyerek çıktığımız bu yolda yaptığımız işlerle bunu en iyi şekilde gösterdiğimize inanıyorum” sözlerini kaydetti.