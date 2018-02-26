Başkan Alıcık; “Projemiz Nazilli’ye yeni bir soluk getirecek”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yıldıztepe Mahallesi’nde yapımına başlanan Kaykay Pisti ve Spor Tesisi’nde gerçekleştirilen çalışmaları inceleyerek Fen İşleri Müdürü Sevkan Pekuğur’dan proje hakkında bildi aldı.

Nazilli Belediyesi olarak Yıldıztepe Mahallesi’nde örnek projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Alıcık, “Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü tarafından Yıldıztepe Mahallesi Botanik Park Güney Batısında projelendirilen, Fen İşleri Müdürlüğümüzce yapımı devam eden kaykay pisti ve spor tesisimiz yaklaşık 3 bin 9 yüz metrekare alanda oluşturuldu. Göreve geldiğimiz günden bu yana sürekli dillendiriyorum; ‘Biz Nazilli Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Yaptığımız işlerle de bunu fazlasıyla gösterdiğimize inanıyorum. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Projemizi kısa bir sürede tamamlayıp halkımızın kullanımına açacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” sözlerini kaydetti.

Projenin hem görsel hem de işlevsel olarak örnek teşkil edeceğine işaret eden Başkan Alıcık, “Tesisimizin içerisinde yeşil alan, sert zemin, kay kay pisti, basketbol sahası, tenis kortu, tribün, koşu yolu, oturma ve dinlenme alanları, şelaleli havuz ve fitnes aletleri yer alıyor. Böyle modern bir tesisi ilçemize kazandırmış olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz “dedi.