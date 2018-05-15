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15 Mayıs 2018 15:48

Başkan Alıcık Ramazan ayını kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Ramazan ayının başlaması nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Alıcık Ramazan ayını kutladı

15 Mayıs 2018 15:48


Alıcık mesajında, İslam aleminin heyecanla beklediği, bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı olarak bilinen 11 ayın Sultanı Ramazan’ın hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındıran Ramazan Ayı, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ilk ve son ayetlerinin yeryüzüne indiği bir aydır. Ramazan ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği günlerdir. Ramazan ayına girmemiz vesilesiyle rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu günlerde, başta Nazillili hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.




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