Başkan Alıcık; “Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız”

Seçimlerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Alıcık, “Ülkemizin birlik ve bekası için vatandaşlarımızı Cumhur İttifakı’nı desteklemeye davet ediyorum. Cumhur İttifakı ülkemizin aydınlık geleceğine atılan büyük bir adım ve ortak aklın en güzel simgesidir ” diye konuştu.

Seçimlere sayılı günler kala gece gündüz demeden sahada olan ve vatandaşlara 24 Haziran’ın önemini anlatan Başkan Alıcık, Türkiye’de her alanda istikrarın sürmesi için yapılacak olan seçimlerin tarihi bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 20 Şubat 2018 tarihinde kurduğu Cumhur İttifakı’nın ülkenin aydınlık geleceğine atılan büyük bir adım ve ortak aklın en güzel simgesi olduğunu belirten Başkan Alıcık, “Liderimiz Doktor Devlet Bahçeli gecesini gündüzüne katarak Türkiye’miz için çalışıyor. Biz de Cumhur İttikafı’nın uç beyleri olarak girmedik sokak, sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın 24 Haziran’daki desteği büyük önem taşıyor. Bu destekle yeni Türkiye’nin temellerini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Liderimiz Devlet Bahçeli öncülüğünde atacağız” ifadelerini kullandı.