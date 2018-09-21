Başkan Alıcık; “Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği Nazilli Belediyesi olacak”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Çanakkale'ye gezi düzenleyen Turan Mahallesi sakinlerine ulaşım desteği verdi.

Yaptığı yatırımlarla kültürel gelişime büyük katkı sunan Başkan Haluk Alıcık, Çanakkale'ye gezi düzenleyen Turan Mahallesi sakinlerine ücretsiz ulaşım desteği sağladı.

Desteklerinden dolayı Alıcık'a teşekkür eden Mahalle Muhtarı Serpil Akçasakız, “Başkanımız sayesinde mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız Çanakkale Şehitliği, 57. Alay Şehitliği ve Kilitbahir Kalesi'ni ziyaret ederek Çanakkale ruhunu yerinde yaşama şansı yakaladı. Çanakkale'yi gezip bol bol hatıra fotoğrafı çekildik. Bizim için unutulmaz bir gün oldu” ifadelerini kullandı.

Nazilli Belediyesi olarak ilçede yaşayan vatandaşların talebi üzerine Çanakkale, Ankara, Konya gibi şehirlere düzenlenen gezilere araç desteği sağladıklarını belirten Alıcık, “Muhtarlarımız bizimle iletişime geçiyor. Sırasıyla tüm mahallelerimizi bu şehirlere gönderiyoruz. Türkiye bizim cennet vatanımız. Her karış toprağının gidip görülmesi gerekiyor” diye konuştu.

Şimdiye kadar on binlerce vatandaşı Çanakkale ve Ankara gezilerine götürdüklerini belirten Alıcık, “Sosyal belediyecilik icraatla olur anlayışıyla hareket ediyoruz. Kültür, sanat, spor ve edebiyat alanlarında birçok önemli projeye imza attık. Gençlerimizin projelerini destekledik. Bundan sonraki süreçte de sosyal belediyeciliğin en güzel örneği yine Nazilli Belediyesi olacak” dedi.