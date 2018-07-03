Başkan Alıcık sözünü tuttu

Trafik akışının yoğun olduğu İzmir- Denizli karayolu ile köy yollarına geçiş güzergahını içine alan Dallıca Kavşağı’na trafik sinyalizasyonu yapılması için Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile gerekli yazışmaları yaptıklarını ve bölgede çalışmaların başladığını belirten başkan Alıcık, “Karayolları Genel Müdürlüğü(KGM)’ne göstermiş oldukları ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum. Trafik akışının yoğun ve kaza riskinin yüksek olduğu Dallıca Mahallesi Kavşağı’na sinyalizasyonlar ekleniyor. Karayolları yetkililerimiz gelerek gerekli incelemeleri yaptı. Önemli olan vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde trafiğe çıkmasıdır. Büyük önem verdiğimiz bir konuydu. Aynı şekilde Güzelköy Mahallemizin girişine de ışıklı trafik cihazı ekledik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.