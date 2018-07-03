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03 Temmuz 2018 12:10

Başkan Alıcık sözünü tuttu

Devlet Karayolu üzerinde bulunan ve trafik akışının yoğun olduğu Dallıca Mahallesi Kavşağı’nın 50 yıllık sorunu, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın girişimleri ile çözüme ulaştı.

Başkan Alıcık sözünü tuttu

03 Temmuz 2018 12:10


Trafik akışının yoğun olduğu İzmir- Denizli karayolu ile köy yollarına geçiş güzergahını içine alan Dallıca Kavşağı’na trafik sinyalizasyonu yapılması için Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile gerekli yazışmaları yaptıklarını ve bölgede çalışmaların başladığını belirten başkan Alıcık, “Karayolları Genel Müdürlüğü(KGM)’ne göstermiş oldukları ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum. Trafik akışının yoğun ve kaza riskinin yüksek olduğu Dallıca Mahallesi Kavşağı’na sinyalizasyonlar ekleniyor. Karayolları yetkililerimiz gelerek gerekli incelemeleri yaptı. Önemli olan vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde trafiğe çıkmasıdır. Büyük önem verdiğimiz bir konuydu. Aynı şekilde Güzelköy Mahallemizin girişine de ışıklı trafik cihazı ekledik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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