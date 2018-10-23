Başkan Alıcık, Sümeyye Kentli'yi tebrik etti

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalyayı ülkemize kazandıran Nazilli Belediyespor haltercisi Sümeyye Kentli'yi tebrik etti.

Başkan Alıcık, Avrupa Şampiyonu olan Nazilli Belediyespor haltercisi Sümeyye Kentli'yi tebrik etti.

İstiklal Marşı'nın Polonya'nın Zamosc kentinde coşkuyla okunmasından büyük gurur duyduğunu belirten Alıcık, “Sümeyye her zaman başarılarla anılan ve gurur duyduğumuz bir kızımız. Nazillimizin adını tüm dünyaya duyurdu ve şanlı bayrağımızı bir kez daha dalgalandırdı. Kendisini canı gönülden tebrik ediyorum. Bugüne kadar vermiş olduğu emeğinin karşılığında böyle güzel bir sonuca ulaştı. Onu yetiştiren ailesine ve emek veren hocalarına ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 2. gününde piste çıkan ve 53 kiloda yarışan Sümeyye Kentli, koparmada 83 kilo, silkmede 106 kilo, toplamda ise 189 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazanmış ve Avrupa Şampiyonu olmuştu.