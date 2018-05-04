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04 Mayıs 2018 07:55

Başkan Alıcık, Tanrıdağ Türkçüler Derneği’nin etkinliğine katıldı

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle Tanrıdağ Türkçüler Derneği’nin düzenlediği etkinliğe destek verdi.

Başkan Alıcık, Tanrıdağ Türkçüler Derneği’nin etkinliğine katıldı

04 Mayıs 2018 07:55


3 Mayıs Türkçülük Günü, Belediye Meydanında Tanrıdağ Türkçüler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.


Gençlerin düzenlediği etkinliğe katılarak fotoğrafları inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Tanrıdağ Türkçüler Derneği üyelerinin 3 Mayıs Türkçülük Gününü kutladı.


3 Mayıs ruhunun ilelebet yaşayacağına dikkat çeken Başkan Alıcık, “Türk milleti asırlar boyunca büyük mücadeleler vermiş, şu an üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere emanet etmişlerdir. Bizlere düşen görev, onların yaktıkları Türkçülük meşalesini asırlar boyunca sönmeden gelecek nesillere aynı azim ve kararlılıkla ulaştırmaktır. Her zaman söylediğim gibi, bizim başka milletlere ve onların akıllarına ihtiyacımız yok. Bu milletin çocukları zekaları ve çalışkanlıkları ile Türkiye Cumhuriyeti’ni en ileri seviyeye taşıyacaktır. Onlara olan sevgimiz ve güvenimiz sonsuz. Bu duygu ve düşüncelerle Tanrıdağ Türkçüler Derneği’ne 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle düzenlemiş oldukları etkinlik nedeniyle teşekkür ediyor, Türk milletinin 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.




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