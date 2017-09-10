Başkan Alıcık temizlik personeline teşekkür etti

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine giderek kurban bayramı boyunca işlerinde gösterdikleri performans ve özverili çalışmalarından dolayı temizlik işleri personeline teşekkür etti. Geçmiş bayramlarını kutlayarak işçiler ile tek tek tokalaştı. Başkan Alıcık personel ile sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi veren Temizlik İşleri sorumlusu Ramazan Özkök’den bilgi aldı.

Ramazan Özkök 4 günlük Kurban bayramında, 82 mahallenin çöp konteynırlarının temizliklerini, kötü koku oluşmaması için deterjanla yıkayarak yaptıklarını ve ayrıca haşeratların oluşmaması için ilaçlama yapıldığını belirtti. Şantiyede bulanan 22 çöp toplama aracı, 5 süpürge aracı, 4 traktör ile Nazilli’nin tüm mahallelerinde Kurban bayramı boyunca temizliklerinin yapıldığını söyleyen Özkök, belirlenen hayvan kesim alanlarında da bayram boyunca traktörlere bağlı su tankerleri ile yıkamalarının yapılarak temizlendiğini söyledi. Ayrıca bayram öncesi eskimiş ve kullanılmaz durumda olan çöp konteynırlarının da bakım ve tamiratları yapılarak kullanışlı hale getirildiklerini ifade etti.

Bayram boyunca sokak sokak, tüm mahallelerde çok iyi bir performans ile çalışan personeline ziyarette bulunan Başkan Alıcık; “Vatandaşlarımız hazırladığımız Kurban kesim alanlarında ve çöp konteynırlarına atılan çöplerin temizlik işleri personelimizin yürüttüğü özverili çalışmalardan ve performansından çok memnun kaldı. Oluşturduğunuz gayretli çalışma neticesinde vatandaşlarımızdan hiçbir sıkıntı almadan iyi ve huzurlu bir bayram geçirdik. Allah nice bayramları bir arada geçirmeyi bizlere nasip etsin. İlçemizin daha temiz ve daha yaşanabilir bir kent olması için hep birlikte el ele çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin moral ve motivasyonu da bizim için çok önemlidir" dedi.