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30 Nisan 2018 10:32

Başkan Alıcık tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Berat Kandili nedeniyle yayınladığı mesajda, “Berat Kandili, sınırsız af ve merhamet sahibi olan Yüce Allah’a sığınarak günahlardan arındığımız, ilahi lütuf ve bereketlere eriştiğimiz müstesna zaman dilimlerinden birisidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Alıcık tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni kutladı

30 Nisan 2018 10:32


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Alıcık mesajında, “Berat, günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olmaktır. Bugün insanlar için kırılan kalpleri onarma, dargınlık ve küskünlük duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşarak Yüce Allah’tan affını isteme günüdür” sözlerini kaydetti.


Berat Kandili’nin tüm dünyaya barış ve kardeşlik getirmesini temenni eden Başkan Alıcık, “Bu gibi mübarek gün ve geceleri değerlendirebildiğimiz ve güzel amellerle içini doldurduğumuz takdirde, yanlışlarımızın farkına varıp doğru istikamete yönelebilir, bu geceleri kendi açımızdan bereketli ve kazançlı zaman dilimleri haline getirebiliriz. Bu manevi atmosferde idrak edeceğimiz Berat Kandili’nin, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyor, memleketimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyorum” dedi.




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