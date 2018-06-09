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09 Haziran 2018 01:46

Başkan Alıcık, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutladı

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kadir Gecesi nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, “Tutulan oruçlar, yapılan ibadet ve yardımlarla manevi bir iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır” dedi.

Başkan Alıcık, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutladı

09 Haziran 2018 01:46


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kadir Gecesi nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.


Alıcık mesajında, barışın, kardeşliğin ve güzelliğin öğütlendiği, dostluğun, merhametin ve muhabbetin övüldüğü, ayrılığın, nifakın, dargınlığın ve küslüğün reddedildiği bu gecenin her kes için ilahi bir nimet olduğunu ifade ederek, “Başı rahmet, ortası mağfiret sonu azaptan kurtuluş olarak bilinen Ramazan ayının son günlerini idrak etmekteyiz. Kur’an-ı Kerim’de ‘Bin aydan daha hayırlı’ olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği Kadir Gecesi, faziletine inanarak idrak ettiğimiz takdirde kurtuluşumuza vesilece olacaktır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sevgi ve barışın tesis edilmesine vesile olmasını niyaz ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın da müjdecisi olan Kadir Gecesi’nin başta değerli hemşerilerimiz olmak üzere insanlığa hayırlar getirmesini yürekten temenni eder, esenlikler dilerim” ifadelerini kullandı.




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