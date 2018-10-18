Başkan Alıcık, uç beylerini unutmadı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada vatandaşların sorunlarının iletilmesi noktasında muhtarlara büyük görev ve sorumluluk düştüğünün belirterek ‘Muhtarlar uç beylerimizdir” dedi. Alıcık, “Kültürümüzün ve toplumsal yaşamımızın yapı taşlarından biri olan ve demokrasinin yereldeki en köklü örneğini temsil eden muhtarlarımız, görev yaptıkları mahallede veya köyde devletle halk arasında köprü vazifesini fedakarlık ve sabırla yürütmektedir. Mahalle ve köylerin sorunlarını çözüme kavuşturmakta, kamu bürokrasisinin en önemli çözüm ortağı olan muhtarlarımız, bu önemli işlevi nedeniyle bir yanıyla halkı diğer yanıyla da devleti temsil sorumluluğunu üstlenmiştir. Mahallelerimizin ve köylerimizin her türlü ihtiyacını tespit edip, hizmet sunma noktasında emeğini esirgemeyen, bizlerle mahallelerin gelişimi ve değişimi hususunda çözüm ortaklığı yapan, gerek milleti gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten uç beylerimize hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.