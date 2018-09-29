Başkan Alıcık; “Üçüncü dönem için de adayım”

MHP) Nazilli İlçe Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına Nazilli'nin MHP'li Belediye Başkanı Haluk Alıcık başta olmak üzere MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz ve Kadın Kolları Başkanı Birsen Karlıoğlu, partililer, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Aydın'da üç belediye başkanları olduğunu ifade ederek, ilin en büyük ilçesi olan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın da sonuna kadar yanında olduklarını ve sonuna kadar da destek verdiklerini söyledi. Pehlivan, Nazilli'nin burçlarına 2009 yılında MHP bayrağını diktiklerini ve 2019 seçimlerinde de iddialı olduklarını ifade eti.

Geçtiğimiz günlerde Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık hakkında açılan dava süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Pehlivan, süreci yakından takip ettiklerini ve avukatlarının yaptığı incelemede Alıcık'ın bu davadan alnının akıyla çıkacağına inandıklarını belirtti. MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli'nin emrinin başları üstünde olduğunu ve Başkan Alıcık'ın adaylık durumunun da her parti de olduğu gibi Bahçeli'nin kararına bağlı olduğunu söyleyen Pehlivan, “Kıymetli büyümüz Devlet Bahçeli'nin emri başımız gözümüz üzerinedir. Bizim kendi aile meselemiz dışarıdaki kurum kuruluşları diğer partileri ve yayın organlarını ilgilendirmiyor. İçimizde hiçbir sorun yoktur. Bunların altında yatan sorunları takip edeceğiz” dedi.

Zor kazandıkları belediyeyi böylesine çirkin oyunlarla asla vermeyeceklerini de ifade eden Pehlivan, “FETÖ iddianamesinde bulunan iddialara inanmıyoruz. Belediye başkanımızın ülkücü duruşundan, karakterinden hiç bir şüphemiz yoktur. Çok değerli Belediye Başkanımız Haluk Alıcık'ın her zaman arkasındayız” diye konuştu.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ise, seçimlere 6 ay kala kendisi hakkında çıkartılan suçlamalara ve basındaki karalamalara çok şaşırdığını ifade etti. 52 yaşında, 3 çocuk babası ve çekirdekten yetişme bir ülkücü olduğunu ve de bu camiaya asla bir belediye başkanı olabilmek için girmediğini kaydeden Alıcık, "Allah'ın takdiri ile bu kutsal görevi üstlendik. Benden her şey olur ama vatan haini olmaz. Seçimler öncesi böyle bir şeyin gündeme getirilmesi siyasi bir komplodur, ahlaksızlıktır. Hayatımda tanımadığım insanın bile benimle ilgili orada şikayeti var. Ben bütün teşkilatıma yanımda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin sonuna kadar arkasındayım. O ne derse, biz onu emir kabul ederiz. Ben siyasete MHP'de başladım ve Allah nasip ederse de yine MHP'de bitireceğim. Üçüncü dönemde de başkanlık yapmayı düşünüyorum. Dün olduğu gibi bugün de toplumun her kesiminden oy alacağımı da düşünüyorum” dedi.