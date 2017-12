Başkan Alıcık, üniversitelilere yerel yönetimi anlattı

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Alıcık, Nazilli Belediyesi olarak tüm kesimi kapsayacak projeler üretip sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirdiklerini ve bu anlamda Türkiye’de ilklere imza attıklarını belirtti.

Yapımı Nazilli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ADÜ İsabeyli Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetin Önemi’ konulu toplantıya Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erdemir Gündoğmuş, Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Musa İkizoğlu, Sosyal Hizmet Gençlik Derneği Kurucu Genel Başkanı Yılmaz Gümüş, İzmir Koruyucu Aile Başkanı Şefika Pullukçu, Denizli Koruyucu Aile Başkanı Ayfer Doğan ve sosyal hizmet bölümü öğrencileri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Alıcık, program için dernek üyelerine ve öğrencilere teşekkür ederek Nazilli Belediyesi olarak sosyal alanda birçok projeye imza attıklarını anlattı.

Üniversite hazırlık kursları, e dershane, Alzheimer merkezi, huzurevi, kadın dayanışma evi, yüzme kursları, spora ve sporcuya destek, ücretsiz kültür gezileri, Türk sanat ve Türk halk müziği konserleri, Ev Işığı Projesi, kitap okuma etkinlikleri, resim kursları, çocuk kreşi, engelli iletişim merkezi, evde bakım ve evde temizlik hizmetleri ile down sendromlu çocuklara atla tedavi gibi sosyal alandaki birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Alıcık “Ben sosyal belediyecilik anlamında en çok Alzheimer merkezini ve huzurevini önemsiyorum. İnsan hayatının her döneminde hastalıkla karşılaşabilir. O yüzden hasta ve yaşlılara ayrı bir önem verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda sosyal hizmet bölümü öğrencilerine çok iş düşüyor. Bunun dışında engellilerimiz içinde birçok projeyi gerçekleştirdik. Onların sosyal hayatın içerisinde daha fazla olması gerekiyor. Bu anlamda hemen hemen tüm projelere destek verdik. İstihdamları noktasında çok önemli girişimlerde bulunduk. Ev Işığı Projemiz ile ihtiyaç sahipleri ile hayır sahipleri arasında bir köprü görevi gördük. Projemiz sayesinde yüzlerce ihtiyaç sahibine ulaştık. Spor sevgimizin yanında sporcuya ve sporun her dalına ciddi destekler verdik. Bu ve benzeri onlarca projemizi hayata geçirdik. Sosyal belediyecilik anlamında iyi bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Nazilli Belediyesi olarak bütçemizin büyük bir kısmını sosyal işlere ayırdık” ifadelerini kullandı.