Başkan Alıcık, yeni eğitim öğretim yılını kutladı

Alıcık, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı. “Uzun bir tatilin arkasından 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak olan, bir eğitim-öğretim yılına huzur ve güven içinde girmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Başkan Alıcık; "İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak olan okul; bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflerimize ulaştıracak olan bir eğitim yuvasıdır. Gerçekten, hayatımızın önemli aşamalarından biri olan eğitim-öğretim hayatında göstereceğimiz başarı ve her öğretim döneminin, bir önceki yıldan daha verimli geçmesi, birer yetişkin olarak, yaşayacağımız hayatın temeli ve teminatı olacaktır. Bu nedenle; Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerleyerek, çağdaş ülkeler arasında yerimizi alabilmemiz için, araştırma, sorgulama yeteneğine sahip, bilgi üretebilen ve değerlendirebilen, bilimsel gelişmeleri takip eden öğrenciler yetiştirmek ve verdiğimiz eğitim-öğretimin kalitesini artırmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere seslenen Başkan Alıcık; "Mesleğinizin asıl amacı, nesillere çağın gerektirdiği bilgi donanımını kazandırıp onları içinde bulundukları çağı anlayıp yorumlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmaktır. Öğrencilerimizin ilgi ve kabiliyetlerini geliştirerek onlara gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle onları hayata hazırlamak ve kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak en büyük hedefiniz olmalıdır. Bütün bunların yanında millet bilincini yaşatabilmek için de gençlerimize milli kültür ve değerlerimizi aktarmak başlıca görevlerinizdendir" dedi.

Öğrenci velilerine de seslenen Alıcık; "Değerli velilerimiz, çocuklarınız için okullarımızla sürekli iletişim ve işbirliği içinde olmanız çok önemlidir. Öğrenci-öğretmen-okul yönetimi ve veli arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim öğrencilerinizin başarılarını arttıracaktır" ifadelerini kullanan Başkan Alıcık öğrencilere de seslenerek mesajına şöyle devam etti. "Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Bizim bütün gayretimiz sizlerin yetişmesi, sizlerin iyi birer yurttaş olabilmesi içindir. Önümüzdeki yüzyılın ilim adamları, yöneticileri, öğretmenleri, doktorları sizler olacaksınız. Bu yüzden çağın teknolojik gelişmelerinden mutlaka yararlanmalı, kendinizi iyi yetiştirmeli başka bir deyişle çağı yakalamalısınız. Bizlerde bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız; okuyan, araştıran, sorgulayan, sonuç alabilen, ülkesini, bayrağını, tarihini seven birer insan olarak yetişmeniz en büyük amacımızdır" diye konuştu.