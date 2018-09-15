Başkan Alıcık yeni eğitim öğretim yılını kutladı

Başkan Alıcık, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında tüm öğrencilere seslenerek, “Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Bütün gayretimiz sizlerin yetişmesi ve iyi birer yurttaş olabilmesi içindir. Okuyan, araştıran, sorgulayan, sonuç alabilen, ülkesini, bayrağını, tarihini seven birer insan olarak yetişmeniz en büyük amacımızdır” dedi.

İnsan hayatının en önemli basamaklarından birinin ‘okul' olduğuna dikkat çeken ve Nazilli Belediyesi olarak eğitim alanında çok önemli projelere imza attıklarını hatırlatan Başkan Alıcık, “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyerek, çağdaş ülkeler arasında yerimizi alabilmemiz için, araştırma, sorgulama yeteneğine sahip, bilgi üretebilen ve değerlendirebilen, bilimsel gelişmeleri takip eden öğrenciler yetiştirmek ve verdiğimiz eğitim-öğretimin kalitesini artırmak zorundayız. Mesleğinizin asıl amacı, nesillere çağın gerektirdiği bilgi donanımını kazandırıp onları içinde bulundukları çağı anlayıp yorumlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmaktır. Bütün bunların yanında millet bilincini yaşatabilmek için de gençlerimize milli kültür ve değerlerimizi aktarmak başlıca görevlerinizdendir” ifadelerini kullandı.

Tüm çocukların, geleceğin birer teminatını olduğuna dikkat çeken Alıcık, öğrencilere seslenerek, “Bizim bütün gayretimiz sizlerin yetişmesi, iyi birer yurttaş olabilmesi içindir. Önümüzdeki yüzyılın ilim adamları, yöneticileri, öğretmenleri, doktorları sizler olacaksınız. Bu yüzden çağın teknolojik gelişmelerinden mutlaka yararlanmalı, kendinizi iyi yetiştirmeli başka bir deyişle çağı yakalamalısınız. Bizler de bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Okuyan, araştıran, sorgulayan, sonuç alabilen, ülkesini, bayrağını, tarihini seven birer insan olarak yetişmeniz en büyük amacımızdır” şeklinde konuştu.