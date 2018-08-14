Başkan Alıcık; “Yeni projeler için kolları sıvadık”

Pazarcı esnafı ile sohbet eden Alıcık, vatandaşları tek tek dinleyerek anında çözüm için ekiplere talimat verdi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Başkan Yardımcısı Ender Vardar, Fen İşleri Müdürü Sevkan Pekuğur, İmar ve Şehircilik Müdürü Koray Öden, Etüd Proje Müdürü Bahadır Çimen, Park Bahçe Müdürü Şükrü Irgat ve Arslanlı Mahalle Muhtarı İbrahim Toğçuoğlu ile Arslanlı’da yapımı devam eden projeleri inceledi.

Arslanlı Mahallesi’nde düğün salonu ve pazaryeri yapımı için çalışmalara kısa süre içerisinde başlayacaklarını belirten Başkan Alıcık, “Daire müdürlerimiz ile yapımı devam eden camii tadilatımızı inceledik. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Mergen Çayı’nda bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda yol çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yapımı süren çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak yeni projeler için kolları sıvayacağız. Arslanlı Mahallemizin her köşesinde şu an ekiplerimiz var. Muhtarlarımızda istişarelerde bulunarak gerekli çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Pazarcı esnafını ziyaret eden Alıcık, vatandaşların sorunlarını dinleyerek anında çözüm için ekiplere talimat verdi.

Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşları kırmayan Alıcık, karşılaştığı sevgi selinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı.