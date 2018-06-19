Başkan Alıcık, Yeşildere’de incelemelerde bulundu

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkiinde yapımı devam eden sosyal çatı ve müştemilat binasında incelemelerde bulundu.

Alıcık, yaklaşık 3 bin 300 metrekare alan üzerine kurulan ve içerisinde vatandaşların düğün, nişan, sünnet gibi cemiyetlerini rahatlıkla yapabilecekleri sosyal çatı ile gelin odası, yemek pişirme alanı, lavabo ve çocuk oyun gruplarının yer aldığı yapının kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Nazilli Belediyesi olarak sosyal alanlara büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Alıcık, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Yeşildere Mahallemizde sosyal çatımızın inşasına başladık. Yeşildere’de mülkiyeti belediyemize ait olan parselin sınırlarına taş duvar yapılıp içerisinde dolgu yapılmak suretiyle yol kotuna getirildi. Toplam 3 bin 300 metre kare alanın 400 metrekarelik kısmı düğün salonu olarak kullanılacak. Bunun yanında 30 metrekarelik bir yemek pişirme alanı, 80 metrekare müştemilatı olarak inşa edilecek. Vatandaşlarımız, yapımına başladığımız sosyal alanda düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi cemiyetlerini rahatlıkla yapabilecek. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.