Başkan Alıcık, “Yıldıztepe’ye yatırımlarımız sürecek”

Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Ahmet Sak ile istişarelerde bulunan Başkan Alıcık, ilçe genelinde hummalı bir çalışma başlattıklarını ve parke taşı döşeme çalışmalarının süratle devam ettiğini bildirdi.

Yıldıztepe Mahallesi’nde devam eden yol çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Alıcık, “Mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceğiz. Elektrik, doğalgaz, telefon ve internet altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızda ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapacak. Modern yolları ile Nazillimizin gözbebeklerinden biri haline gelen Yıldıztepe Mahallemizde şimdiye kadar birçok önemli projeye imza attık. Bundan sonra da çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı Başkan Alıcık’a teşekkür eden Mahalle muhtarı Sak, “Mahallemizde Botanik Park, Mehmet Dinek Spor Tesisleri, Taziye Evi gibi birçok önemli projeye imza atıldı. Nazilli’nin en büyük mahallelerinden biri olan Yıldıztepe, yenilenen yolları ile cazibe merkezi haline geldi. Tüm bunlarda büyük emeği olan ve yapılması için talimat veren başkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.