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29 Haziran 2018 17:45

Başkan Alıcık, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da YKS’ye girecek olan tüm adaylara başarılar diledi.

Başkan Alıcık, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

29 Haziran 2018 17:45


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)’na girecek olan tüm adaylara başarılar diledi.


“Geleceğimizin teminatı değerli öğrencilerimizin büyük bir çaba ve azimle hazırlandıkları YKS’de başarılı olacaklarına inancım tamdır” diyen Başkan Alıcık, üniversite adaylarının rahat ve huzurlu bir sınav geçirmelerini sağlamak amacıyla belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını hatırlattı.


Yapılacak olan sınav nedeniyle tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Alıcık, “Kıymetli evlatlarımızın hayatlarının önemli bir dönüm noktası olan YKS, üniversite için büyük bir adımdır. Sizlerden beklentimiz, Nazilli’miz ve bu cennet vatanımız için iyi yetişmiş, dünyayı tanıyan, kendine güvenen, araştıran ve sorgulayan bir gençlik yetişmesidir. Ailelerimizin de öğrencilerimizi motive ederek cesaretlerini arttıracak ve kaygılarını giderecek yönde davranması gerekmektedir. Bu vesileyle öğrencilerimizi yetiştiren, onlara emek ve destek veren tüm öğretmenlerimiz ile ailelerine teşekkür ediyor, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.




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