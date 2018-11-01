Başkan Alıcık'a 2 ayda tamamlanan anlamlı hediye

Nazilli Lisesi öğretmenlerinden Murat Akcan, ahşap üzerine yakma resim sanatı ile Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın portresini yaparak kendisine hediye etti.

Nazilli Lisesi Okul Müdürü Hakan Akarı ve öğretmenler Murat Akcan ile Sinan Develi, Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı ziyaret etti.

Ahşap üzerine yakma işlemi ile yaptığı portreyi Başkan Alıcık'a hediye eden Akcan, “Belediye Başkanımız her zaman eğitimin ve eğitimcilerin destekçisi oldu. Biz de kendisini hem ziyaret etmek hem de hediyemizi sunmak istedik. Bu çalışmamız yaklaşık 2 ay sürdü. Yakma sanatı büyük uğraş gerektiren ve emek gerektiren bir iş. Biz de öğrencilerimizle bu sanata emek veriyoruz” diye konuştu.

Nazilli Lisesi öğretmen ve öğrencileri olarak Belediye Meydanı'nda Müzik Etkinliği ve Resim Sergisi açtıklarını belirten Okul Müdürü Hakan Akarı, tüm vatandaşları sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

Öğretmen ve öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik eden Başkan Alıcık ise, “Sergimizin açılışını yaparak öğrencilerimizin eserlerini inceledik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sosyal projelerde yer almak ve bir şeyler üretebilmek çok önemli. Çocuklarımızda yapmış oldukları ahşap yakma ve yağlı boya eserler de bunun en güzel örneklerinden biri. Ben, Nazilli'deki vatandaşlarımızdan mutlaka gelip çocuklarımızın sergilerini ziyaret etmelerini istiyorum. Bunun dışında gençlerimiz burada enstrüman çalıp müzik yapıyorlar. Çok keyifli ve önemli bir etkinlik. Onları eğiten öğretmenlerine ve yetiştiren ailelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.