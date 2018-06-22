Başkan Alıcık’a sürpriz doğum günü

Başkanlık makamında düzenlenen kutlama üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Başkan Alıcık, üzerinde ‘İyi ki doğdun, iyi ki varsın, ailenizle sağlıklı ve mutlu yıllara’ yazılı pastanın mumlarını üfleyerek personeline teşekkür etti.

Nazilli Belediyesi olarak 2009 yılından bu yana kocaman bir aile olduklarını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Doğum günümü hatırlayan ve böyle güzel bir organizasyon düzenleyen ekibime çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana hep birlikte ilçemize hizmet etmek için koşturduk. Belirlediğimiz hedefe ulaşmak için hep birlikte çalıştık. İlçemize hizmete devam ettiğimiz, sağlıklı, huzurlu birlikte nice yıllar diliyorum” diye konuştu.