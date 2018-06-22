Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 17:10

Başkan Alıcık’a sürpriz doğum günü

Nazilli Belediye Başkan yardımcıları, daire müdürleri ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, 52 yaşına giren Başkan Alıcık’a doğum günü nedeniyle sürpriz kutlama düzenledi.

Başkan Alıcık’a sürpriz doğum günü

22 Haziran 2018 17:10



Başkanlık makamında düzenlenen kutlama üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Başkan Alıcık, üzerinde ‘İyi ki doğdun, iyi ki varsın, ailenizle sağlıklı ve mutlu yıllara’ yazılı pastanın mumlarını üfleyerek personeline teşekkür etti.


Nazilli Belediyesi olarak 2009 yılından bu yana kocaman bir aile olduklarını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Doğum günümü hatırlayan ve böyle güzel bir organizasyon düzenleyen ekibime çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana hep birlikte ilçemize hizmet etmek için koşturduk. Belirlediğimiz hedefe ulaşmak için hep birlikte çalıştık. İlçemize hizmete devam ettiğimiz, sağlıklı, huzurlu birlikte nice yıllar diliyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç