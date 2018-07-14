Başkan Alıcık’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Alıcık mesajında, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birlik ve bütünlüğünü bozmak isteyenlere en güzel cevabı Türk milletinin verdiğine dikkat çekerek, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör saldırısını 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadık. Şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine sızan FETÖ’cü hainlerin gerçekleştirdiği bu kalkışmayı halkımız 250 şehit, 2 binin üzerinde gaziyle bedel ödeyerek püskürtmüştür. Şanlı milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ sözünü yerine getirmiş ve FETÖ’cü hainlerin karşısında iman ruhuyla durmuşlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombalayan, sivil vatandaşlarımızın üzerine tanklarla, savaş uçaklarıyla saldıran, özel harekat karargahını yerle bir eden zihniyete bu millet tüm dünyaya örnek olacak bir ders vermiştir. İhanet şebekeleri bu ülkede hiçbir zaman başarıya ulaşamayacaklardır. Türk milleti, tarihi boyunca her zaman canı pahasına esareti reddetmiştir. Bir gecede hem ihaneti hem zaferi gördük. 15 Temmuz’un ardından devletimiz kararlılıkla FETÖ’nün inlerine girmiş, anayasal düzeni bozan ihanet şebekelerini çökertmiştir. 15 Temmuz’u unutmadığımız gibi bundan sonra da unutturmayacağız. Bizlere düşen görev ise şehitlerimizin mirasına sahip çıkmak ve bundan sonraki nesillere emanetlerini aktarmaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, Allah birlik ve beraberliğimizi bozdurmasın, şanlı bayrağımızın altında huzur içinde yaşamayı bizlere ve bizden sonraki nesillere nasip etsin” ifadelerini kullandı.