Başkan Alıcık’ın 5 Eylül Kurtuluş Bayramı mesajı

Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ulusal dayanışma ve bütünleşmenin en güzel örneklerinden birinin 5 Eylül 1922 tarihinde yaşandığını belirten Başkan Alıcık, “Tarihi boyunca esareti kabul etmeyen ve etmeyecek olan yüce Türk milleti atasına inanmış ve büyük komutanın düsturu olan ‘Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır’ inancıyla kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. Şehit olma pahasına esaret prangalarını parçalayarak, gelecek nesillerin hür ve bağımsız yaşamasını sağlayan ecdadımızın fedakarlıkları, hiçbir dünyevi nimetle kıyaslanmayacak kadar önemli ve değerlidir. Dün dökülen şehit kanlarının, çekilen çilelerin, uğranılan kayıpların hepsinin bugün bizim daha rahat ve huzurlu olmamız için yapılan eşsiz fedakarlıklar olduğu unutulmamalıdır” diye konuştu.

Şehitlerimize olan vefa borcunun ödenmesi, gösterdikleri kahramanlıkların gelecek nesillere aktarılması ve beraberliğin güçlendirilmesi için yaşanan olayların hafızalarda daima canlı tutulması gerektiğini ifade eden Alıcık, “Tarihimize baktığımızda buna benzer birçok zafer kazanmış olan Türk milletinin evlatları olarak özgür ve bağımsız yaşadığımız bu topraklarda 96 yıldır aynı ruhla hürriyetimizi kutlamaktan onur duyuyoruz. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşı’nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların aziz hatıralarının her zaman Türk gençliğine örnek olmasını diliyorum. Milli dayanışma ve bütünleşmeyi en güzel şekilde ortaya koyduğumuz, tek hedefte birleşerek ulusal onurumuzu koruma sevincini yaşadığımız, Nazilli’mizin düşman işgalinden kurtuluş gününü kutluyorum” dedi.