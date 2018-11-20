Başkan Alıcık'ın Çocuk Hakları Günü mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık 20 Kasım Çocuk Hakları Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Lider ülke Türkiye'nin aydınlık geleceğinin mimarı olan çocuklarımız için eğitim, sağlık, spor ve sanat alanlarında daha fazla proje üretmeye, yaptığımız her işte önce çocuklarımızı düşünmeye devam edeceğiz. Barış, kardeşlik ve sevginin en saf halini içinde barındıran çocuklarımızın haklarının en büyük savunucusu olacağız” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Çocuk Hakları Günü nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler ‘Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi' ile ayrım gözetmeden her çocuğun sahip olduğu hakları sıralamış ve güvence altına almıştır. Başta eğitim olmak üzere, sağlık ve barınma sorunu olmayan, her türlü istismardan korunmuş, üreten, özgüveni olan, düşünen, çevresi ile olumlu iletişim kuran, kendini geliştirmiş, geçmişini unutmayan ve geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek için çaba gösteren milletler, gelişmelerini sürdürerek geleceğe güvenle bakabilmektedir. Dünyamızın ümidi, geleceğimizin teminatı, hepsi birer nadide çiçek olan gözbebeğimiz çocuklarımızı tehlikelerden ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak, gelişmelerine ortam hazırlamak ve dünyayı bir çiçek bahçesine çevirmek tüm ülkelerin ve insanların gönüllü gayretleriyle mümkün olacaktır”

Nazilli Belediyesi olarak çocukların eğitim, sağlık, spor ve sanat alanlarında gelişimi sağlamak için her türlü desteği sağladıklarının altını çizen Alıcık, “Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Yüce Meclisin açılış gününü çocuklara bayram olarak hediye etmesi ve bu anlamlı günün halen dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olması bunun önemli bir göstergesidir. Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye'nin çağdaş bir yapıya kavuşmasının, çocukların daha sağlıklı ortamlarda yetiştirilmesi ve fiziksel, ruhsal, sosyal gereksinimlerinin çağdaş ölçütlerde karşılanmasıyla sağlanabilir. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın yetiştirilmesinde gerekli kültürel, ekonomik ve sosyal tüm önlemlerin alınması, aydınlık yarınların kurulabilmesi yönünden de büyük önem taşımaktadır. Sağlık, beslenme, eğitim, barınma koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra güç koşullarda yaşayan ve suça yönelen çocuklarımıza sahip çıkılarak topluma kazandırılmaları ve geleceğe hazırlanmaları, toplum olarak temel görevimizdir. İnanıyoruz ki sevgiyi temel alarak yürütülen tüm çabalar, çocuklarımızın korkusuz bir dünyada, kardeşçe, gelecek kaygısı taşımadan yaşamalarına katkıda bulunacaktır. Lider ülke Türkiye'nin aydınlık geleceğinin mimarı olan çocuklarımız için eğitim, sağlık, spor ve sanat alanlarında daha fazla proje üretmeye, yaptığımız her işte önce çocuklarımızı düşünmeye devam edeceğiz. Barış, kardeşlik ve sevginin en saf halini içinde barındıran çocuklarımızın haklarının en büyük savunucusu olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle dünyadaki tüm çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününü kutluyorum” dedi.