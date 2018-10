Başkan Alıcık'ın ‘Dünya Yaşlılar Günü' mesajı

Milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, bunların gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen; tecrübenin temsilcisi yaşlılarımız, bizim en kıymetli hazinelerimizdir” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Alıcık mesajında, “Toplumumuzun önemli kısmını oluşturan yaşlılarımız, yaşayan tecrübe abideleridir. Geçmişimizin tecrübelerini günümüze aktaran, milli değerlerimizi ve kültürümüzü yarınlarımıza taşıyan yaşlılarımız, hayatımızın en kıymetli değerleridir. Yaşlılar Günü'nün toplumumuzu bugünlere taşıyan yaşlılarımızın saygınlıklarının korunması açısından önemli bir fırsattır. Tarihinin her döneminde yaşlısına gereken değeri veren milletimiz, bu geleneğine sahip çıktığı sürece de geçmişinden haberdar olacak ve geleceğine daha emin bir şekilde bakabilecektir. Yılın her günü büyüklerimizi hatırlamak ve onlara bunu hissettirmek hem insanlık hem de mensubu olduğumuz medeniyetin bir gereğidir. Milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, bunların gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen; tecrübenin temsilcisi yaşlılarımız, bizim en kıymetli hazinelerimizdir. Bu günde, hayat tecrübeleri ve geçmişten günümüze tanıklık ettikleri değerler ile yol gösterici birer ışık olan yaşlılarımıza, ilgimiz artıyor. Her genç insan, aslında bir yaşlı adayıdır. Bizler hayatımızı, bu gerçeği unutmadan yaşamalıyız. Yaşlılarını, her daim el üstünde tutmuş bir millet olarak, yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermeli, yine onların, toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamalıyız. Bütün kıymetli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, hayatlarının bundan sonraki dönemlerinde sağlıklı, huzurlu, afiyet dolu ömürler dileyerek, ellerinden öpüyorum” ifadelerine yer verdi.

Nazilli Belediyesi olarak yaşlılara büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Alıcık, bu anlamda Türkiye'nin örnek projelerine imza atarak, ilçede bir Alzheimer merkezi kurduklarını ve Nazilli'nin ilk huzurevini açtıklarını hatırlattı.