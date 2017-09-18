Başkan Alıcık’ın Gaziler Günü mesajı

Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak ve aziz Türk Milleti’ni var etmek için üstün bir cesaret ve feragat göstererek serden geçen Gazilere bir minnet borcu olarak idrak edilen bu günün en içten duygularla kutlanması gerektiğini hatırlatan Alıcık, “Şahadet ve Gazilik her Türk evladının gönlünde ulaşılabilecek en üstün mertebelerdir” dedi.

Belediye Başkanı Haluk Alıcık açıklamasında, “Zaferlerle dolu soylu Türk Tarihi’nin temelinde de bu kahramanlık ruhu ve inanç vardır. Türkiye Cumhuriyeti de aynı ruh ve milli şuurla kazanılan büyük zaferin, o sağlam temellerin üzerinde yükselmiştir. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin dün cephede vermiş oldukları şanlı mücadele, bugün Türk gençliğinin en büyük övünç ve feyiz kaynağıdır. Tarihin gördüğü en büyük destanların kahramanları olan şehitlerimiz ve gazilerimiz dün olduğu gibi bugün de yolumuza ışık tutan en önemli yol göstericileridir. Vatan sevgisiyle dolu göğüslerini düşman karşısında siper eden, değil düşman elinin, düşmanın hain emellerinin bile vatan toprağına uzanmasına izin vermeyeceğimizin en büyük delili olan kahraman gazilerimize vereceğimiz söz şudur ki: Yazdığınız destanlar ile Türk Milleti’nin hafızasına kazınan isimleriniz, asla unutulmayacak ve sonsuza kadar yaşayacaktır. Hatıralarınıza sahip çıkmak ve onları yüceltmek bizim görevimizdir.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Haluk Alıcık Mustafa Kemal Paşaya 19 Eylül 1921 de TBMM tarafından Gazilik unvanı ile Mareşallik rütbesi verildiğini hatırlatarak; “23 Ağustos 1921 de başlayan ve 22 gün 22 gece süren Sakarya savaşında atından düşüp yaralanmasına rağmen cepheden ayrılmayıp üstün komutanlık, vatan ve millet sevgisini bir defa daha ortaya koyan Mustafa Kemal Paşaya 19 Eylül 1921 de TBMM tarafından Gazilik unvanı ile Mareşal’lik rütbesi verilmiştir. İşte bu büyük mücadele sonunda hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Ancak dün olduğu gibi bugünde düşmanlarımız gerek içten gerekse dıştan aziz vatanımızı parçalayarak, bağımsızlığımızı yok etmek istemektedirler. Dış düşmanlara ve onların içteki işbirlikçilerine karşı şerefle vatanını korumuş, mücadele etmiş ve Gazi olmuş tüm gazilerimizin gaziler gününü kutluyor, onlara saygı ve selamlarımı sunuyorum” dedi.