Başkan Alıcık'ın Gaziler Günü mesajı

Başkan Alıcık, Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için üstün bir cesaret gösteren gazilere minnet borcu olarak idrak edilen Gaziler Günü'nün en içten duygularla kutlanması gerektiğine dikkat çeken Alıcık, “Şahadet ve gazilik her Türk evladının gönlünde ulaşılabilecek en üstün mertebelerdir” sözlerini kaydetti.

Türk Tarihi'nin zaferlerle dolu olduğu hatırlatan Alıcık, “Türkiye Cumhuriyeti de aynı ruh ve milli şuurla kazanılan büyük zaferin, o sağlam temellerin üzerinde yükselmiştir. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin dün cephede vermiş oldukları şanlı mücadele, bugün Türk gençliğinin en büyük övünç ve feyiz kaynağıdır. Tarihin gördüğü en büyük destanların kahramanları olan şehitlerimiz ve gazilerimiz dün olduğu gibi bugün de yolumuza ışık tutan en önemli yol göstericileridir. Vatan sevgisiyle dolu göğüslerini düşman karşısında siper eden, değil düşman elinin, düşmanın hain emellerinin bile vatan toprağına uzanmasına izin vermeyeceğimizin en büyük delili olan kahraman gazilerimize vereceğimiz söz şudur ki: Yazdığınız destanlar ile Türk Milleti'nin hafızasına kazınan isimleriniz, asla unutulmayacak ve sonsuza kadar yaşayacaktır. Hatıralarınıza sahip çıkmak ve onları yüceltmek bizim görevimizdir. Dış düşmanlara ve onların içteki işbirlikçilerine karşı şerefle vatanını korumuş, mücadele etmiş başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyor, tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, onlara saygı ve selamlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.