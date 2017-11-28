Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 08:01

Başkan Alıcık’ın okullara desteği sürüyor

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, okul ziyaretleri programı kapsamında kantin ve yemekhanesinin yapımını üstlendiği, Nazilli Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Alıcık’ın okullara desteği sürüyor

28 Kasım 2017 08:01


Türkiye’nin gelişmesinin eğitimden geçtiğini vurgulayan Başkan Alıcık, Nazilli Belediyesi olarak merkez ve köylerdeki okullara ciddi bir yatırım yaptıklarını belirtti.


Başkan Alıcık’a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Okul Müdürü Hanifi Güney, “Bildiğiniz gibi okulumuz 1986 yılından beri ilçemize üst düzey bir hizmet veriyor. Nazilli’nin en gözde okullarından biri. Okulumuzun dışarıda bir kantini yoktu. İç kısmındaki kantinimiz ise kullanıma uygun değildi. Başkanımız hem kantin hem yemekhane yaparak eğitime kazandırmış oldu. Aynı zamanda bir seminer salonu da kazanmış olduk” diyerek Başkan Alıcık’a plaket takdim etti.


Eskiyen ve günün ihtiyaçlarına cevap vermeyen okul kantinini yenileyen ve yemekhanenin yapımını üstlenerek öğretmen ve öğrencilerin kullanımına açan Başkan Alıcık, “Türkiye’nin gelişmesi eğitimden geçiyor. Çağımız bilgi çağı. Biz Nazilli Belediyesi olarak eğitime büyük bir bütçe ayırdık. Okulumuzun kantine ihtiyacı vardı. Hem yemekhanemizi hem kantinimizi yeniledik. Eğitimcilerimize ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Öğrencilerle sohbet eden Başkan Alıcık, gençlerin kantine klima isteğine de olumlu yanıt verdi. Ardından hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Alıcık daha sonra okuldan ayrıldı.


Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Özkan, Altıntaş Mahalle Muhtarı Şükrü Ustaoğlu, Kızıldere Mahalle Muhtarı Ali Peker, Turan Mahalle Muhtarı Serpil Akçasakız, Dumlupınar Mahalle Muhtarı Hüseyin Uludağ, Çapahasan Mahalle Muhtarı Aytekin Özdemir, Aşağıyakacık Mahalle Muhtarı Muammer Fidan, Kardeşköy Mahalle Muhtarı İsmail Çağdaş, Çobanlar Mahalle Muhtarı Metin Çoban, Ketendere Mahalle Muhtarı Ünal Güngör ve Bağcıllı Mahalle Muhtarı Hasan Güler eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç