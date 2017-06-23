Başkan Alıcık’ın Ramazan Bayramı mesajı

Alıcık, yayınladığı kutlama mesajında, Ramazan bayramının Nazilli’ye, ülkeye ve tüm dünyaya barış, kardeşlik, huzur getirmesini diledi. Alıcık; "Hepimizi manevi huzura eriştiren mübarek Ramazan ayını uğurlarken, Ramazan Bayramı’na kavuşmuş olmanın mutluluk ve sevincini yaşamaktayız. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barışıp kardeşçe kucaklaştıkları mana yüklü özel günlerdir. Birlik, beraberlik ve dayanışma günleri olan bayramlarda büyüklerimizi, annemizi, babamızı, yakınlarımızı, komşularımız ve dostlarımızı ziyaret edelim. Bencilliği, kin ve nefreti içimizden söküp atalım, dargınlıklara son verelim. Ramazan ayı boyunca kazandığımız güzel alışkanlıkları sürdürme, vazgeçtiğimiz kötü huy ve davranışlara bir daha asla dönmeme kararımızı yineleyelim. Sadece yakınlarımızı, eş, dost ve arkadaşlarımızı değil, çocuk yuvalarında Bayram sevinci yaşamayı bekleyen yavrularımızı, huzur evlerinde evlatlarının yolunu gözleyen yaşlılarımızı, türlü dert ve hastalıklarla mücadele eden kardeşlerimizi de ziyaret ederek, bayramın sevinç ve mutluluğunu onlara da taşıyalım. Kapısına birinin gelmesini bekleyen, evinden uzak yaşayan, fakirlikten Bayram kutlayamayacak durumda olan insanlarımızı ziyaret ederek, gönüllerini alalım ve bu mutluluğa onları da ortak edelim. Bugün coğrafyamızda ağız tadıyla Bayram yapamayan, her gün kan ve gözyaşı içinde yaşayan kardeşlerimiz için de bu bayramın huzur ve barış getirmesini, şiddetini her geçen gün artıran, ülkemizdeki ve dünyadaki eli kanlı terörün son bularak özgürce ve insanca yaşayabilme fırsatı doğurmasını temenni ediyorum" dedi.