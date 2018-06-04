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04 Haziran 2018 16:20

Başkan Alıcık’tan 20 bin öğrenciye 40 bin lunapark bileti

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık yaz tatiline girmeye hazırlanan 20 bin ilk ve ortaokul öğrencisine toplam 40 bin lunapark bileti, çocuk oyunları kitabı ile içerisinde Nazilli hikayelerinin yer aldığı okuma kitabı hediye etti.

Başkan Alıcık’tan 20 bin öğrenciye 40 bin lunapark bileti

04 Haziran 2018 16:20


Atatürk Ortaokulu, Esenköy İlkokulu ve Esenköy Ortaokulu’ndaki öğrencilerle bir araya gelen Başkan Alıcık, “Çocuklarımız Eylül ayından bu yana büyük emek vererek 2017-2018 Eğitim Öğretim yılını başarıyla tamamladılar. Kendilerini bu dönemde sık sık ziyaret ettim. Her yıl olduğu gibi bu dönemde de Nazilli Belediyesi olarak eğitim camiamızın yanında olduk. Çocuklarımızdan isteğim güzelce dinlensinler fakat bunun yanında kitap okumayı ihmal etmesinler. Bol bol kitap okusunlar. Bu nedenle kendilerine lunapark bileti, çocuk oyunları kitabı ve hikaye kitabı hediye ettik” dedi.


Türkiye’nin aydınlık geleceğinin ancak eğitimle sağlanabileceğini ifade eden Başkan Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak projelerimizin başına hep çocuklarımızı koyduk. Rutin belediyecilik hizmetlerini yerine getirmenin yanı sıra eğitime, sanata ve spora çok ciddi yatırımlar yaptık. Birçok ilçe belediyesine hatta büyükşehir belediyesine örnek olan çalışmalar başlattık. Çocuklarımız okusunlar, spor yapsınlar ve her zaman sanatla iç içe olsunlar istedik. Alt ve üst yapı çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ederken gece gündüz demeden ilçedeki okullarımız için koşturduk. Çocuklarımızı ziyaret ettiğimizde görüyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni çok daha ileriye taşıyacak, merhametli ve çalışkan bir nesil yetişiyor. Hepsiyle gurur duyuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.




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