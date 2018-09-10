Başkan Alıcık'tan Ankara gezilerine ulaşım desteği

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Ankara'ya gezi düzenleyen Zafer Mahallesi sakinlerine ulaşım desteği verdi.

Yaptığı yatırımlarla kültürel gelişime büyük katkı sunan Başkan Alıcık, Ankara'ya gezi düzenleyen Zafer Mahallesi sakinlerine ücretsiz ulaşım desteği sağladı.

Desteklerinden dolayı Alıcık'a teşekkür eden Zafer Mahalle Muhtarı Mustafa Certel, “Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızla özellikle Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret etmek ve Atamızın huzuruna çıkmak istiyorduk. Başkanımız da sağolsun bizi kırmadı. Kızılay, Ulus, Bahçelievler ve daha pek çok yeri gezip görme fırsatı yakaladık, bol bol hatıra fotoğrafı çekildik. Bizim için çok güzel bir gezi oldu” diye konuştu.

Ankara, Çanakkale ve Konya'ya gezi düzenleyen tüm mahallelere ücretsiz ulaşım sağladıklarını hatırlatan Başkan Alıcık, “Ülkemizin her karış toprağı gezip görülmeli, manevi ruhu hissedilmelidir. Zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde vatanına ve tarihine sahip çıkan nesiller yetiştirmek en büyük gayemiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başlattığımız kültür gezilerimizden çok iyi sonuçlar aldık. Vatandaşlarımız ecdat yadigari topraklara giderek tarihi ve kültürel değerlerimizi yerinde görme imkanı yakaladı. Yoğun taleplerinden ve katılımlarından dolayı mahalle sakinlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.