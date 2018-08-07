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07 Ağustos 2018 10:56

Başkan Alıcık’tan evini su basan vatandaşa yardım eli

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Zafer Mahallesi 104 Sokak’taki evinde yalnız yaşayan ve aşırı yağışlar nedeniyle evini su basan M.

Başkan Alıcık’tan evini su basan vatandaşa yardım eli

07 Ağustos 2018 10:56

Y.’ye yardım elini uzattı.


Vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Alıcık, “Yağışlar nedeniyle mağduriyet yaşanan mahallelerimizde incelemelerde bulunduk. Ekiplerimiz, meydana gelebilecek tehlikelerin önüne geçmek için gece gündüz demeden seferber oldu. Kendi sorumluluk sahamız dışındaki alanlara da müdahale etmek zorunda kaldık. Önemli olan ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en aza indirerek yanlarında olmak. Zafer Mahallesi’nde yalnız yaşayan ablamızın evini yağmur suyu basmış. Ekiplerimiz gerekli notları aldı. Nazilli Belediyesi olarak maddi manevi her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.


Evde incelemelerde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir, temizlik çalışmalarının yapılarak oluşan zararın Başlan Alıcık tarafından karşılanacağını bildirdi.




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