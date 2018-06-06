Başkan Alıcık’tan hanımlara bayram hediyesi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Ramazan ayı münasebetiyle Turan Mahallesi’nde bulunan Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi’nde mukabele gerçekleştiren kadınlara şal hediye etti.

Her yaş grubundan yaklaşık 70 kadın, Ramazan ayı boyunca her gün Kadın Dayanışma Evi’nde bir araya gelerek Kur’an-ı Kerim okudu.

Hanımları ziyaret eden Başkan Alıcık, “Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Turan Mahallesi sakini bayanlarımız birçok etkinliğin gerçekleştirildiği Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evimizde Kur’an-ı Kerim mukabelesi gerçekleştirdi. Ramazan ayı sonuna kadar mukabelemiz devam edecek. Kendilerini bu örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Okumuş oldukları Kur’an-ı Kerimlerin kendilerine göz ve gönül aydınlığı vermesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Mukabelemiz dışında Kadın Dayanışma Evimizde hanımlara ve çocuklara yönelik birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu etkinliklere yoğun bir katılım var. Bu nedenle mahalle sakinlerimize ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.