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01 Aralık 2017 07:38

Başkan Alıcık’tan hem inceleme hem anında çözüm

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Aydoğdu Mahallesi’nde gerçekleştirdiği incelemede tespit ettiği sorunlara anında çözüm üretti.

Başkan Alıcık’tan hem inceleme hem anında çözüm

01 Aralık 2017 07:38


Yol çalışmaları yapılacak mahalleleri adım adım gezerek ekiplere talimat veren Başkan Alıcık, vatandaşların taleplerini dinleyip esnafla sohbet etti. Başkan Alıcık’ın talimatları sonrası deforme olmuş alanlarda çalışma başlatılarak yolların kısa sürede kullanıma açılması sağlandı.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, sabah mesaisine Aydoğdu Mahallesi’nde bakım ve onarımı yapılacak yolları inceleyerek başladı. Başkan Yardımları Ender Vardar, Mesut Erdemir, Fen İşleri Müdürü Sevkan Pekuğur ve Park ve Bahçeler Müdürü Şükrü Irgat ile incelemelerini sürdüren Başkan Alıcık ekiplere talimat vererek deforme olmuş yollarda gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.


Anında müdahale edilerek düzeltilen yolları adım adım gezen Başkan Alıcık, “Aydoğdu ve Altıntaş Mahallelerimizde bakım ve onarımı yapılması gereken yolları inceledik. Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz halka hizmet etmek. İhtiyacı olan her mahallede Nazilli Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Halkımızın talepleri doğrultusunda ekiplerimiz 7/24 çalışarak projeleri tamamlıyor” diyerek yol hamlelerinin devam edeceğini vurguladı.




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