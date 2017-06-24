Başkan Alıcık’tan iftarlı cami açılışı

Sevindikli Mahallesi sakinleri tarafından inşaatına başlanan daha sonra Nazilli Belediyesince caminin inşaatı minaresi ve çevre düzenlemesi tamamlanan Yörük Camisi düzenlenen tören ve iftar yemeği ile açılışı yapıldı. Düzenlenen açılış töreni ve iftar yemeğine Meclis Üyeleri, Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, MHP yeni İlçe Başkanı Zafer Keskin ile Yönetim Kurulu üyeleri, Mahalle Muhtarları, Mahalle Sakinleri, Daire Müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

“Buradaki en büyük eser kendisidir”

Cami önünde düzenlenen iftar yemeğinin yenilmesinden sonra ilk konuşmayı Mahalle Muhtarı Zeki Açık yaptı. Açık Konuşmasında; “Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanarak hizmete girmiş olan bu mübarek ayda açılışını yapmakta olduğumuz Yörük Camisinin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Mahallemize göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı ve böyle güzel bir ibadethaneyi bizlere kavuşturduğu için tüm mahalle halkım adına, muhtar arkadaşlarımıza uç beylerim diyerek onura eden ve ben Nazilliyi karşılıksız sevdim diyen Sayın Belediye Başkanım Haluk Alıck`a teşekkür ediyorum. Biz Sevindikli Mahallesi olarak Aydın Büyükşehir belediyesinden hiç bir yardım ve hizmet alamıyoruz. Ama bu açığımızı da Nazilli Belediyesi kapatmaktadır. Başkanımız Haluk Alıcık’a gece gündüz ihtiyacımız olduğu anda ulaşa bilmekteyiz. Bu irtibatı ne yazık ki büyük şehir belediyemizle kuramıyoruz. Mahallemde Başkanım Haluk Alıcık`ın talimatlarıyla düğün salonumuzun tadilat işi, mezarlık düzenlemesi ve yolumuza parke döşemesi hizmetleri yapılmıştır. Belediye Başkanım Haluk Alıcık ve ekibinden Allah razı olsun inşallah bundan sonrada hizmetlerinin devamını bekliyoruz. Burada bulunarak bizleri onure eden sayın misafirlerimize sayın Başkanım Haluk Alıcık `a ve ekibine tüm mahallem adına teşekkür ederim. Herkesin önümüzdeki Ramazan Bayramını şimdiden kutluyorum. Buradaki en büyük eser kendisidir” dedi.

“Kartpostallarda biz Nazilliliyiz demekler olmuyor”

Muhtar Zeki Açık’ın konuşmasının ardından Belediye Başkanı Haluk Alıcık Ramazan ayının son günlerinde hem Sevindikli mahallesindeki vatandaşlar ile hem Nazilli’deki vatandaşlar ile bir arada bulunmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Yapılan açılış törenin iftar yemeği ile daha da anlam kazandığını ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık; “Böylesi güzel bir günde hep beraber olmak çok güzel bir duygu. İyi ki geldiniz iyi ki varsınız diyorum Allah razı olsun diyorum. Nazilli belediyesi olarak gördüğünüz bu cami için yaklaşık 350-400 bin TL arası bir rakam vermişiz. Tabi ki de helal’i hoş olsun diyorum. Biz Nazilliyi karşılıksız sevdik dediğimizde her zaman aynı duruştayız. Ben Nazilli’nin belediye başkanıyım bundan onur ve gurur duyuyorum. Bütün Nazilli’deki vatandaşlardan şunu istiyorum. Nazilliye sahip çıksınlar. Bütünüyle sahip çıksınlar. Kartpostallarda biz Nazilliliyiz demekler olmuyor. Nazilli’nin çok önemli iki kaleminde yani iller bankası ve sudan kaybettiği para eski rakamla 286 trilyon lira. Bu gün bu paralar bizde olsa idi biz bu Nazilli’yi uçururduk. Biz 2014 yılından önce ne söz verdiysek yaptık ve dediğimiz gibi Nazilli’yi uçurmuştuk. ALLAH’a çok şükür yine bütün ekip arkadaşlarımızla beraber 60 tane bize geçen mahalle ve 22 tane merkezdeki mahallelerimizde söz verdiğimiz bütün projelerimizi gerçekleştirdik. Bugün samimiyetimle söylüyorum ki ta Eylül ayna kadar her 10 günde gerçekleştireceğimiz açılış programlarımız var. 2014 den önce kimseye borcumuz yoktu. Ama ne var ki bu dönemden sonra borçlanıyorsunuz. Nazilli’nin bunu hak etmediğini düşünüyorum. Aydın’ın en büyük ilçesi olan ilçemize inşallah ilerleyen günlerde de farklı müjdeler de vereceğiz” diye konuştu.

Nazilli hizmet edilmesi gereken en güzel yerlerden bir tanesi

Başkan Alıcık; Nazilli’ye hizmet etmekten gurur duyduğunu vurguladı konuşmasının devamında; “Nazilli bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz ve öleceğimiz yer. Nazilliye hizmet etmek bizim boynumuzun borcu böyle düşünüyoruz böyle geldik böyle gideceğiz. Sizler bizlere güvendiniz 2009 -2014 de Allah nasip etti biz belediye başkanı olduk. 2014 de bir daha güvendiniz tekrar seçtiniz. Elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Nazilli bize devam dediği sürece biz devam edeceğiz. Nazilli bize otur dediğinde biz ancak o zaman oturacağız. Ancak yine de ölünceye kadar bu memleket için yararlı olmaya çalışacağız. Nazilli’yi üniversite şehir yapacağız organize sanayi şehri yapacağız diyorduk. İnşallah bunu çok yakın zamanda göreceksiniz. 2.ci organize sanayi için faaliyete geçtik zaten. Üniversiteyle ilgili güzel sanatlar uygulama bilimler fakültesini açtığımız zaman Nazilli kendi Sümer Üniversitesine kavuşuyor. 2019 dan öncede devlet büyüklerimiz uygun görürse Nazilliyi il yaparsa bu şeylerin hepsinden de kurtuluruz. 2019 dan önce bu Nazillinin önüne gelecek ve Nazilli bunu görecek. Nazilli bunu istiyor. Madem Atatürk’ün mirasına sahip çıkılacak. O zaman 1937 de Atatürk’ün dediği gibi Nazilli il olacak. O günden bugüne bekleyen bir Nazilli var. İnşallah bunu da yaşayacaksınız. Son olarak sizlere söylemek istediğim tek şey var. Eski Sanayide yeri olan satmasın. orada büyük bir kentsel dönüşüm başlayacak. 100 dönüm üzerinde kentsel dönüşüm olacak TOKİ ile anlaşmayı yaptım. 50-60 yıldır eski evlerde oturan insanlar mutlu olacak. 25 bin konut 5 bin işyerinden bahsediyoruz. Burası Nazillinin parlayan bir yıldızı olacak. Nazilli 2009-2014 de yaşadığı ekonomik özgürlüğü yaşamış olsaydı bu gün çok daha farklı yerlerde onabilecekti. Nazilli’yi büyük şehir yasasıyla beraber böyle ufak duruma düşürenlere eyvallah diyorum. Nazilli hizmet edilmesi gereken en güzel yerlerden bir tanesi “ dedi.

Başkan Alıcık’ın konuşmasını tamamlamasının ardından Mahalle’nin muhtarı Zeki Açık Başkan Alıcık’a Sevindikli Mahallesine bu güne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı bir teşekkür plaketi takdim etti. Alıcık Mahalle sakinlerine gerçek anlamda muhteşem bir muhtara sahip olduklarını ve muhtarlarının kıymetini bilmeleri gerektiğine vurgu yaparak kendisi de Zeki Açık’a plaket takdim etti.

Yörük Camisi imamları Ramazan Akyol ile Kadir Gülyiğit’in okudukları Kur’an tilavetleri ve açılış dualarının ardından Camide Akşam Namazını kılan Başkan Alıcık’a bir de doğum günü süprizi yapıldı. Üzerinde kendi resminin bulunduğu pastayı kesen Başkan Alıcık yeni yaşını Sevindikli Mahallesi sakinleri ile birlikte kutladı.