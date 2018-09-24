Başkan Alıcık'tan kadınlara tam destek

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Belediye Meydanı'nda düzenlenen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğine katıldı.

Başkan Alıcık, 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Etkinliği'ne katıldı. Kadınların gücüne dikkat çekmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak için pedal çeviren kadınlar, şık kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle ilgi odağı oldu.

Eş zamanlı olarak 63 şehirde gerçekleştirilen etkinliğe katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Alıcık, “Trafikte motorlu araçlar yerine bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için bir araya gelen kadınlarımız Nazilli'mizde büyük bir etkinliğe imza attı. Kendilerine bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Nazilli Belediyesi olarak kadınlarımızın en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

6 yıl önce İzmir'de başlatılan etkinliğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirten Nazilli Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gülşah Türkar, “Etkinliğimiz eş zamanlı olarak tüm Türkiye'de gerçekleşiyor. Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır. Çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Eğer uygun bisikletli ulaşım politikaları olursa işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletlerimizle gidebiliriz. Bizde dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle işe gelip gidebiliriz. Buna dikkat çekmek için süslendik ve bisikletlerimizle yola çıktık. Yolların sadece motorlu araçların değil, bisikletlerinde olduğunu hatırlatmak istedik. Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu diyoruz” ifadelerini kullandı.