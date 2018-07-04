Başkan Alıcık’tan mahalle sakinlerine ulaşım desteği

Rutin belediyecilik hizmetlerini yerine getirmenin yanı sıra kültürel gelişime de büyük katkı sunan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Çanakkale’ye gezi düzenleyen Şirinevler Mahallesi sakinlerine ulaşım desteği sağladı.

Desteklerinden dolayı Başkan Alıcık’a teşekkür eden vatandaşlar, Çanakkale Şehitliği, 57. Alay Şehitliği ve Kilit bahir Kalesi gibi daha pek çok yeri görme imkanı yakaladı.

Nazilli Belediyesi olarak sanattan spora, alt ve üst yapı faaliyetlerinden kültürel gelişime pek çok alanda proje ürettiklerini belirten Başkan Alıcık, “Şirinevler Mahallesi sakinlerimiz Çanakkale gezisi için otobüs talebinde bulundu. Nazilli’mizin merkez ve kırsal mahallelerinde olduğu gibi kendilerine düzenleyecek oldukları gezi için araç tahsis ettik. Çanakkale yerinde görülmesi gereken bir şehir. Nazilli’mizdeki pek çok mahallemize Çanakkale gezisi için araç desteği sağladık. Yoğun taleplerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.