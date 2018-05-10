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10 Mayıs 2018 10:26

Başkan Alıcık’tan NAZBİDOS’a büyük jest

Nazilli Sümerpark Rekreasyon Alanı içerisinde bulunan Trafik Eğitim Parkuru, imzalanan protokolle Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (NAZBİDOS)’ne devredildi.

Başkan Alıcık’tan NAZBİDOS’a büyük jest

10 Mayıs 2018 10:26


Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Özkan, Yönetim Kurulu üyeleri Erol Yatağan, Ersun Çeliktaş, Mehmet Toprak, Bahtiyar Türk ve Umut Nepton, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.


Sümerpark Rekreasyon Alanı içerisinde bulunan Trafik Eğitim Parkuru’nun Kulübe devri için protokol imzalayan üyeler, desteklerinden dolayı Başkan Alıcık’a teşekkür etti.


Vatandaşların doğa sporlarına teşvik edilmesi için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Başkan Alıcık, “Kulüp üyelerimize teşekkür ediyorum. Sümerpark’ta bulunan Trafik Eğitim Parkurumuzu kendilerine devrettik. Bundan sonraki çalışmalarını bu alanda gerçekleştirecekler. Kulüp üyelerinin böyle bir talebi olmuştu. Biz de Nazilli Belediyesi olarak kabul ettik ve protokolümüzü imzaladık. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.


İmzaların atılmasının ardından kulüp üyeleri, Başkan Alıcık’a plaket ve NAZBİDOS forması hediye etti.




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