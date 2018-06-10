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10 Haziran 2018 09:00

Başkan Alıcık’tan spora ve eğitime hep destek tam destek

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Niğde’de düzenlenen Futsal Şampiyonası’nda Türkiye 3’üncüsü olarak Nazilli’ye büyük bir gurur yaşatan Atatürk Ortaokulu Erkek Futsal Takımı’na ulaşım desteği verdi.

Başkan Alıcık’tan spora ve eğitime hep destek tam destek

10 Haziran 2018 09:00


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 2-8 Haziran tarihleri arasında Niğde’de düzenlenen Türkiye Futsal Şampiyonası’na katılan Atatürk Ortaokulu öğrencilerine ulaşım desteği sağladı.



Şampiyonada Türkiye 3’üncüsü olarak Nazilli’ye büyük bir gurur yaşatan Atatürk Ortaokulu Erkek Futsal Takımı’na göstermiş oldukları başarı için teşekkür eden Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak sanatın ve sporun her zaman en büyük destekçisiyiz. Atatürk Ortaokulumuzu, öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyor, evlatlarımla gurur duyuyorum. Kupayı alarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattılar” ifadelerini kullandı.



Halisdemir’i Unutmadılar


Niğde’de gerçekleştirilen Futsal Şampiyonası’nın ardından 15 Temmuz Kahramanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret eden öğrenciler, “Başkanımıza bize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi ülkesini seven ve milleti için çalışan gençler olacağız. Spora olan sevgimiz aldığımız kupalarla taçlanacak” dedi.




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