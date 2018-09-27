Başkan Alıcık'tan yoğun sabah mesaisi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, sabah mesaisine Arslanlı Mahallesi'nde başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kapalı pazaryeri ve yol çalışmalarını inceleyen Alıcık, mahalledeki ilkokulu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Haluk Alıcık, sabah mesaisine Arslanlı Mahallesi'nde başladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bin 900 metre kare alan üzerine inşa edilen kapalı pazaryerini inceleyen Alıcık, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Arslanlı Koçlar İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Başkan Alıcık, öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Arslanlı ziyaretinin ardından Yeşil ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmalarını inceleyen Alıcık, “Bugün ben ve ekip arkadaşlarım yoğun bir tempoyla ilçemiz genelinde incelemeler yaptık. Arslanlı Mahallesi'nde söz verdiğimiz gibi pazaryeri çalışmalarımız sürüyor. Koçlar İlkokulumuzun üst kısmında bir yol açma çalışması gerçekleştirdik. Ekiplerimiz burada kilit parke taşı döşüyor. Bunun yanı sıra Yeşil Mahalle'de uzun süredir hummalı bir yol çalışması gerçekleştiriyoruz. Burası, Nazilli'mizin dört bir yandan büyüdüğünün en güzel kanıtı. Cumhuriyet Mahallemizde ise 268 sokakta 2 bin 250 metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik” diye konuştu.

Üzerinde önemle durduğu bir diğer konunun ise Devlet Karayolu üzerinde yapımı süren yöresel ürünler satış standı ve kahvaltı salonu olduğunu hatırlatan Alıcık, “Yine Nazilli Belediyemiz tarafından yapımı gerçekleştirilen yöresel ürünler satış alanımız projesine uygun olarak tamamlandı. İlçemizin en büyük ihtiyaçlarından ve en çok talep gelen konulardan biri buydu. Biz de vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda projemizi hayata geçirdik. Şimdiden Nazilli'mize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.