Başkan Atabay, Akbük’teki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Deniz Atabay, Akbük mahallesinde kanalizasyon çalışmaları tamamlanan yerleri kontrol etti.

Didim’in Akbük Mahallesi’nde yapılan altyapı çalışmaları dolayısıyla, çalışma alanlarını yerinde kontrol eden Başkan Atabay, çalışmalar hakkında Akbük Şube Sorumlusu Sıtkı Külekçi’den detaylı bilgi aldı. Çalışmaları dikkatle inceleyen Başkan Atabay, bir an önce tamamlanması talimatını verdi. Başkan Atabay, “Kanalizasyon hattı döşenen yollarda asfalt çalışmaları ile beraber, parke taşı döşeme işine de başlıyoruz.” dedi.