Başkan Atabay eleştirilere cevap verdi

Deniz Atabay, uzun süredir ara verdiği basınla haftalık toplantısına başladı. Atabay belediye süren 2,5 aylık müfettiş denetiminden rahatsız olmadıklarını kaydederek raporların bir kısmını süreç içerisinde açıklayacaklarını söyledi.

Deniz Atabay haftalık basın toplantısında belediye tarafından yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili bilgiler verdi. Meclis salonunda gerçekleşen toplantıda Atabay ilk olarak Amfi tiyatro, Kültür merkezi, Otogar, Marina yolu (oteller yolu) ile Didim Gençlik merkezi projelerine değindi. Didim Gençlik merkezi projesinin hayal ettiği bir proje olduğunu belirterek “Bu merkezde çocuklar ve gençlerimiz sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra ödevlerini yapabileceği, internet kullanabileceği ve eğitim alabileceği bir yer olacak.”dedi.Kültür merkezi projesiyle ilgili de tüm bürokratik işlemleri tamamladıklarını ve arsanın ikiye bölündüğünü kaydeden Atabay “Yer Milli Emlak müdürlüğüne ait; bir kısmı kültür merkezi diğer tarafı da Milli Emlak kendi yeri için kullanacak. Vali ve Mal Müdürlüğü olur alındı ve şu an Bakanlıkta, onun takibini yapıyoruz.”dedi. Amfi tiyatro projesinin askıdan inmesine bir gün kala itiraz geldiğini kaydeden Atabay “Kasıtlı bir itiraz olduğundan Mimarlar Odası işin devamını getirmedi ve bunun takipçisiyiz. Burada 10,5 metre ifa vardı dediler bizde 5,5 metreye düşürdük. Tiyatronun en yüksek duvarı 4,5 metre olacak. Kadastro ve Tapu da işlemleri bittiğinde orası da Milli Emlak tarafından değerlendirilecek.”dedi.

Otogar projesini Mera alanı içerisinden seçtiklerini kaydeden Başkan Atabay “İlçe Mera ve İl Mera komisyonundan onaylandı. Şu an proje Tarım Bakanlığında ve takibini yapıyoruz.”dedi.

Çamlık Mahallesinde Otellerin içerisinde geçen ve marina yolu olarak biline yolun düzenlenmesi için Mera komisyonunun çalışmasını tamamlandığını kaydeden Atabay Tarım Bakanlığına da yazı yazdıklarını ve onay aldıkların da yolu yapacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde askıya çıkan Fevzi Paşa Bölgesinin İmar planlarına da değinen Başkan Atabay “Askı süresinin bitmesine az kaldı ve itirazlarda gelecektir. İtirazla ada bazlı değerlendirilecek ve diğer yandan çalışma devam edecek. Bölge sakinlerinin % 95’i durumdan memnun ve 11 yıldır yapılmayan bir çalışmayı tamamladık. Bu sürede 4 bakan değişti ve biz 3,5 yılda bu çalışmayı tamamladık. Burası ilçenin gözde yerlerinden birisi olacak.”dedi.

2018 yılındaki Vegfest çalışmalarını da devam ettiklerini kaydeden Atabay El broşürlerinin hazırlandığını ve festival için tur şirketlerinin satış yapacağını söyledi. Akyeniköy mahallesindeki zeytin alım yerinin üreticileri memnun ettiğini kaydeden Atabay, mahalledeki Düğün salonunu da baştan aşağıya yenileyip, yaz ve kış olmak üzere kullanılır hale getirileceğini söyledi.Balat mahallesinde 13 bin m2’lik yol çalışması yaptıklarını belirten Başkan Atabay kent merkezinde ise 2 bine yakın fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Didim Belediyesinin 2,5 aydır müfettişler denetiminden geçtiğini kaydeden Başkan Atabay “3 kez ayrı ayrı denetimden geçtik. Raporlarının bazılarını süreç içerisinde açıklayacağım. Bu süreçte kesilen ceza yok, tavsiye ve yol gösterme var. 2,5 ay burada kaldılar ve denetlediler. 2010 yılından 2017 yılına kadar ki belediye çalışmaları denetimden geçti. Bu süreçte sosyal medyada bir sürü karalama ve karalayıcı kampanya çalışmaları yapıldı ama hepsi fos çıktı. Bizler denetlenmeye her zaman hazırız. Bu denetleme önemli sonuçlar doğuracak raporlar ve bunların da bazılarını paylaşacağız.”dedi.