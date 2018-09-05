Başkan Atabay, iş güvenliği toplantısına katıldı

Deniz Atabay’ın katılımıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline motivasyon, farkındalık ve iş güvenliği konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Başkan Atabay, taşeron yasası iyileştirme ve Kurban Bayramı yoğunluğunda işlerini özverili bir şekilde yaptıklarından dolayı personele teşekkür etti. Yapılan toplantıyı personel ilgi ile dinledi.

İş Güvenliği konusunda Ali Coşkun, halkımızın çalışanlarımız ile arasında görevin doğru yapılması ile ilgili bir duygusal alışveriş tesis edilmesi, çalışanların motivasyonunun tam olması, iş güvenliği ile ilgili kendi sağlıkları açısından yaptıkları işe karşı, sürekli gelişme konularını çalışanlara aktardı.

İş güvenliği Uzmanı Sercan Işıklar ise, iş kazaları ve kazaların tekrarlanmaması ile ilgili bilgilendirme de bulundu. Toplantının sonunda çalışanların şikayet ve önerileri dinledi ve bu konularda ilgililere sunmak üzere bir rapor düzenleneceğini beyan etti.