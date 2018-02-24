Başkan Atabay’dan Didim Belediyespor’a moral ziyareti

Deniz Atabay, Didim Belediyespor’un evinde oynayacağı Yıldızspor maçı öncesinde moral ziyaretinde bulundu.

Aydın Süper Amatör Lig’de şampiyonluk için kader maçına çıkacak Didim Belediyespor, Antrenör Ayhan Yıldız nezdinde çift kale maçla hazırlıklarını aralıksız sürdürürken, Başkan Atabay, Başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz, Belediye meclis üyesi Ali Çağlar ve DİBEL Müdürü Öner Çiçek ile tesislere gelip antrenmanı takip etti.

Başkan Atabay ve beraberindekileri Kulüp Başkanı Cezmi Arslan, 2. Başkan Evren Ermurat, Genel Kaptan Mustafa Teke ağırladı. Bir süre çift kale maçı izleyen Başkan Atabay daha sonra futbolcuları ve tenkil heyetle bir araya geldi.

Futbolculara ve teknik heyete kendi elleriyle baklava ikram eden Başkan Atabay hafta sonundaki maçta başarılar diledi ve kendi elleriyle futbolculara baklava ikram etti.

Kulüp Başkanı Cezmi Arslan ise kendilerini ziyaret edip takıma moral veren Başkan Atabay ve ekine teşekkür ederken, hafta sonunda Didim’de oynanacak maça tüm Didim halkını davet etti.