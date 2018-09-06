Başkan Atabay’dan ‘Haciz’ açıklaması

5 milyonluk haciz’ haberi ile ilgili çıkan haber üzerine yaptığı açıklamada “Bir yanda imar barışı süreci devam ederken, diğer yandan da Belediye olarak her türlü yasal prosedürü yerine getirmişken çıkan bu haberlerin kasıtlı ve farklı amaçlar taşıdığını düşünüyoruz” dedi.

Basın ve yayın kuruluşlarının da bilgisi dahilinde olan Didim’de ikiz kuleler olarak tabir edilen Altınkum’daki 11 katlı binalara ve bu binaların inşaat sürecinde yaşananları tüm Didim halkının bildiğini belirten Belediye Başkanı Deniz Atabay, yaptıkları her şeyin yasalara uygun ve Didim’in menfaatinde olduğunu söyledi.

Başkan Atabay konuyla ilgili açıklamasında “Bir inşaat şirketi tarafından geçmiş dönem belediye başkanlığının 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliklerine aykırı olarak 30 Mart 2014 yerel seçim tarihinden önce adeta yangından mal kaçırırcasına verilen inşaat ruhsatlarında göreve geldikten sonra inceleme yaptırdık. Hem kurum içi hem de kurum dışı yapılan teknik incelemeler neticesinde yapı ruhsatları iptal edildi. Bu iptale karşı inşaat şirketi Aydın 2. İdare Mahkemesinin 2014/206 E. sayılı dosyasında kararın iptali için dava açtı, ancak mahkeme, Didim Belediyesi işleminin hukuka uygun bularak 2015/24 K. sayılı kararı ile davayı reddetti. Davacı şirket, davanın reddi kararına karşı Danıştay’a temyiz başvurusu yaptı. İlk aşamada karar bozuldu ancak Belediyemizin kanuni süresi içerisinde yaptığı ‘karar düzeltme’ talebi ile Danıştay 6. Dairesi, 14 Mart.2017 tarih ve 2016/3381 E. ve 2017/1828 K. Sayılı ilamı ile Aydın 2. İdare Mahkemesi kararı onayarak bir kez daha Didim Belediyesi’nin idari işleminin hukuka ve kanunlara uygun olduğunu tescilleyerek yargılama belediye lehine sonuçlandı” diye konuştu.

“Hacze konu zararın sebebi hukuka uygun olmayan ruhsatı veren önceki dönem yönetimdir”

Göreve gelir gelmez Didim Altınkum’un sülietini bozan bu yasadışı gökdelenlerle ilgili aldığı yoğun şikayetler üzerine ruhsatı incelemeye aldıklarını ve seçime bir hafta kala verilen bu ruhsatın da yasalara aykırı bulunduğu için iptal edildiğini belirten Başkan Atabay, “Mahkeme de bizim haklılığımızı tescil etti. Haberlere konu 1,5 milyon liralık haczin sebebi de önceki dönemden kaynaklanmaktadır. Tek imza ile verilen bu ruhsata ilişkin o dönemdeki belediyede yetkili olan bazı kişilerle ilgili soruşturma ve yasal süreç devam etmektedir” diyerek inşaat şirketinin ruhsatın iptal olduğu 22 Nisan 2014 tarihine kadarki 1 aylık sürede yapılan imalatlara ilişkin maddi zararı istediğini dile getirdi.

“İmar barışı devam ettiği için yıkımı gerçekleştiremedik”

Konuyla ilgili yasal sürecin titizlikle takip edildiğini ve mahkemenin ruhsat iptali ve encümenin yıkım kararını imar barışı devam ettiği için uygulanılamadığını kaydeden Başkan Atabay, “3194 sayılı imar kanunun 32. ve 42. Maddelerine istinaden söz konuş inşaata tutulan Yapı Tadil zabıtlarından dolayı inşaat şirketine ve inşaatı kaçak tamamlayan hakkında yasal süreç halen devam etmekte olup, inşaatın yıkımına ilişkin ihale sonuçlandırılmıştı. Ancak 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı kanunla getirilen İmar Barışı kapsamında söz konusu inşaatın yıkım işlemleri yasanın öngördüğü 31 Ekim 2018 tarihine kadar ertelenmiştir” dedi.